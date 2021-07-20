Задолженность по зарплатам в России превысила 1,5 млрд рублей

Задолженность по зарплатам в России на 1 июля 2021 года составила 1 511,4 млн рублей. Об сообщается на сайте Росстата.

По сравнению с 1 июня 2021 года уровень общей задолженности снизился на 4,7% — 74,1 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 544,8 млн рублей (36,1%), в 2020 году – 263,7 млн рублей (17,4%), в 2019 году и ранее – 702,9 млн рублей (46,5%).

Большинство долгов перед работниками наблюдается на обрабатывающих производствах (40,1%), в строительстве (2,8%), сфере добычи полезных ископаемых (7,9%), сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, лесозаготовке – 7,8%, транспорте – 7,5%.

Ранее в Росстате заявили о снижении уровня безработицы в стране.