Сбербанк стал принимать карты American Express в банкоматах и терминалах

Сбербанк начал принимать карты American Express в терминалах и банкоматах, сообщает во вторник РБК.

Как уточнил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, уже завершен первый этап интеграции, в результате чего возможность использования этих карт будет постепенно расширяться на всей территории РФ.

В частности, держатели этих карт American Express смогут оплачивать покупки в магазинах и на интернет-площадках.

По словам Царева, количество торговых точек и банкоматов будет увеличиваться, а у клиентов, использующих услуги эквайринга, появится возможность увеличить торговый оборот.

«Кроме того, клиенты American Express смогут снимать рубли в банкоматах Сбера», — подчеркнул Царев.

Как в свою очередь заявил президент Global Network Services for American Express Мохаммед Бади, «подобное сотрудничество предоставит держателям карт AmEx возможность использовать их для ежедневных покупок и путешествий по стране — как туристы либо по работе».