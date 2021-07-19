СМИ: США и Германия скоро объявят о своих договоренностях по «Северному потоку –2»

Соединенные Штаты и Германия смогли урегулировать спор по поводу российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Сделка скоро будет достигнута после продолжающихся активных обсуждений между официальными лицами США и Германии», — говорится в сообщении.

Один из источников рассказал, что благодаря соглашению получится избежать возобновления отмененных в настоящее время санкций США в отношении компании, занимающейся строительством трубопровода, и ее генерального директора.

Обеспокоенность США вызывало то, что строительство газопровода увеличит зависимость Европы от российского газа, и может лишить Украину транзитных сборов, которые она взимает за перекачиваемый газ через существующий трубопровод.

Недавняя встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена не принесла решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.

В свою очередь Байден, говоря о «Северном потоке — 2», признал, что введение санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 не имеет никакого смысла, поскольку сам трубопровод практически достроен — как ожидается, проект будет завершен уже в августе.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.