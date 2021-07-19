В ФАС не нашли оснований для повышения цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба не усмотрела оснований для повышения цен на хлеб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен», — заявили в ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае выявления подобных случаев будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Ранее производители хлебобулочных изделий предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья. По их словам, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%.

Однако в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что в настоящее время цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. С 2020 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции.

Согласно информации ведомства, стоимость пшеницы 3-го класса с начала 2021 года уменьшилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. При этом цена производителей на рожь сократилась на 9,6%. Также отмечается, что у производителей хлебобулочных изделий и муки достаточно активно прибегают к субсидиям на возмещение части затрат.