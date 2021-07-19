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Путин утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности страны

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Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Стратегию национальной безопасности страны, которая определяет цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. В числе приоритетов – стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество. Эти направления находят отражение в постоянной деятельности социально ориентированного, нефинансового института развития Фонда Росконгресс – крупнейшего в России организатора международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

В новой редакции документа перечислены национальные интересы страны и стратегические приоритеты, отмечены основные задачи в области обеспечения государственной и общественной безопасности.

Как и в предыдущей версии Стратегии, в новой редакции среди основных направлений внешней политики указано развитие отношений со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отмечается, что Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки, а также «укреплять братские связи между русским, украинским и белорусским народами».

«Указ Президента о Стратегии национальной безопасности содержит тезисы о самоопределении России в современном мире: ее политике, экономике, безопасности. Национальные интересы России и ее стратегические национальные приоритеты находят отклик в мероприятиях и инициативах Фонда Росконгресс. Реализация крупных конгрессов-выставочных мероприятий стоит на защите национальных интересов страны. Масштабные проекты – один из эффективных инструментов укрепления сплоченности, самосознания, мотивации среди представителей бизнеса и власти, вовлечения людей в формирование будущего страны. Участие в мероприятиях первых лиц государства демонстрирует миру важные заявления нации, приоритеты развития всей страны», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В настоящее время Фонд взаимодействует со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах. 208 стран и территорий присылают свои делегации на мероприятия Фонда Росконгресс.

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