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Строившее «Северный поток — 2» судно покинуло воды Дании

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РИА «Новости»

Судно «Академик Черский» в ночь на 19 июля покинуло воды Дании, где строило газопровод «Северный поток — 2», чтобы приступить к укладке 2,6-километрового участка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG (оператор проекта).

В настоящее время судно находится в немецких водах. При этом судно «Фортуна» остается в датских водах.

Отмечается, что все работы «Академика Черского» проводятся в соответствии с полученными разрешениями.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными службами Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден в ходе переговоров обсудили строительство «Северного потока — 2».

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