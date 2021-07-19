Каждый пятый школьник в России не знает, как защититься от мошенников

Школьники России считают, что уровень их знаний по базовым финансовым вопросам можно оценить на «четыре с минусом». Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на исследование компании Maximum Education и СК «Росгосстрах жизнь».

«Каждый третий подросток не знает, что такое НДС, почти половина — что такое НДФЛ. Каждый пятый не имеет никакого представления о том, как защититься от финансового мошенничества», — говорится в результатах опроса.

Большинство респондентов позитивно отнеслось к перспективе введения в школах уроков финансовой грамотности: идею поддержали 90% детей и 83% взрослых. При этом большинство (79%) школьников верят, что это поможет им стать более осведомленными по этим вопросам.

Каждый пятый родитель считает, что их дети не осознают достаток своей семьи и может попросить вещи или технику, которые они могут себе позволить только при покупке в кредит или в рассрочку.

«Еще 40% родителей говорят, что их ребенок осознает уровень достатка своей семьи, но все равно периодически обращается с просьбой купить чрезмерно дорогую вещь», — говорится в исследовании.

Деньги на карманные расходы детям дают 87% опрошенных родителей. В то же время почти треть из них (30%) полагает, что ребенок тратит эти средства бездумно, а каждый четвертый не отслеживает, на что они тратятся.

В опросе приняли участие более 2 тысяч школьников 5-11 классов из всех федеральных округов, а также их родителей.

Проведенный ранее опрос показал, что российским семьям для того, чтобы сводить концы с концами в пандемию коронавируса, требуется не менее 61 тыс. рублей (на 2,5 тыс. больше, чем двумя годами ранее). Финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.