Росстат: менее половины россиян довольны своей зарплатой

Только 44% россиян заявили, что довольны своей зарплатой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росстата.

Еще 47,1% респондентов признались, что не вполне довольны заработком, а 8,8% — совсем не довольны. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой — 46,4% против 41,3%.

Также Росстат выяснил, что 82,8% россиян удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% не вполне довольны, а совсем не подходит график — 1,8%. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны — 20,9%, а вообще не удовлетворены — 1,9%.

О хороших условиях труда на работе заявили 75,9% россиян, не вполне устраивают условия труда 22% опрошенных, а 2,1% отзываются о них отрицательно.

Полное моральное удовлетворение от работы получают 74% респондентов, еще 22,1% — не совсем довольны, а 2,4% вовсе не получают морального удовлетворения. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9%, остальные опрошенные пожаловались, что либо не совсем, либо вообще не получают профессиональную удовлетворенность.

Исследование Росстата проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств среди различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян не желают своим детям ту же профессию, где работают сами.