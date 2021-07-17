Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 18 июля

Министерская конференция стран ОПЕК+ пройдет в воскресенье, 18 июля. Она начнется в 13.00 мск, говорится на официальном сайте организации.

Встреча была отменена еще в начале июля. Планируется, что заседание состоится в формате видеоконференции.

Секретариат ОПЕК+ подтвердил информацию, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. Предположительно, основные вопросы между союзниками были улажены.

Как заявляли источники ТАСС, получилось уладить именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Повестка ближайшей встречи ОПЕК+, как ожидается, будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца 2021 года.

Еще, вероятно, стороны затронут вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что ОАЭ опровергли сообщения о договоренностях по сделке с ОПЕК+.