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Власти Харьковской области раскрыли цели мобилизации на Украине

Ганчев: власти Украины пытаются собрать побольше людей из Харьковской области

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Shutterstock/Mehaniq

Вся мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) нацелена на защиту Харьковской области, поэтому руководство страны старается забрать как можно больше людей из этого региона. С таким заявлением выступил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Вся мобилизация <...> нацелена именно на Харьков», — утверждает он.

По оценке Ганчева, именно поэтому украинские власти пытаются забросить в «эту харьковскую мясорубку» как можно больше живой силы.

При этом глава администрации подчеркнул, что новобранцев даже не успевают как следует подготовить к обороне республики.

В мае на Украине начали вступать в законную силу новые более жесткие правила мобилизации. Как ожидается, обновление позволит призвать в ВСУ сотни тысяч человек на фоне «невероятно отчаянного» положения украинских сил. Уклонистов теперь ждут санкции и штрафы, а повестки будут считаться врученными и без передачи лично в руки. Что изменится для украинцев и почему Киев начал «закручивать гайки» мобилизации, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в России.

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