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Булыкин заявил, что Игнашевич не возглавит ЦСКА

Экс-футболист Булыкин: Игнашевич не возглавит ЦСКА

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист Дмитрий Булыкин заявил, что бывший тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич не возглавит московский ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что рисковать и ставить Игнашевича руководство клуба не будет, учитывая, что нужен результат. Поэтому придет или Николич, или Ивич. Больше шансов у Николича, я считаю», — сказал Булыкин.

3 июня руководство ЦСКА приняло решение об увольнении главного тренера команды Владимира Федотова. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее стало известно, кто сменит Игнашевича в «Балтике».

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