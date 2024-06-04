В Белгороде объявлена ракетная тревога

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей призвали спуститься в подвал и находиться там до отбоя тревоги.

До этого в Белгороде женщина не пустила детей в подъезд по время ракетной опасности. Позже та объяснила, что не могла впустить их из-за заклинившего замка.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.