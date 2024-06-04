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Песков объяснил, почему страны отказываются ехать на конференцию по Украине

Песков: страны не едут на встречу по Украине в Женеве, чтобы не тратить время

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, потому что они не хотят тратить время впустую. Об этом он сказал во время брифинга.

«Страны не хотят принимать участие в мероприятии, где нет целеполагания. Это абсурдное занятие, праздное времяпрепровождение», — заявил Песков.

Он обратил внимание, что обсуждение Украины без участия России не ориентировано на результат, поэтому страны не хотят тратить время впустую.

2 июня Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

До этого российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как «австралийский казак», заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности.

Ранее Зеленского пригласили на саммит G7.

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