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Российская военная авиация откажется от Ан-22

Генерал Бенедиктов: ВТА ВКС России откажется от Ан-22 в 2024 году

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Лев Поликашин/РИА «Новости»

Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ прекратит эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Об этом сообщил командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире «Соловьев Live».

По словам Бенедиктова, сейчас 12-я дивизия ВТА РФ использует самый большой в мире серийно производимый самолет — Ан-124 «Руслан».

«И до этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — рассказал генерал.

Сообщается, что в распоряжении ВТА осталось около 60 таких самолетов, часть из которых осталась на Украине.

Самолет Ан-22 «Антей» впервые взлетел в 1965 году. Его грузоподъемность составляет до 107 т при весе самолета в 120 т. Уже в 70-е годы XX века турбовинтовые двигатели стали считаться устаревшими и самолеты Ан-22 выпускать перестали.

До этого российская военная авиация получила самый тяжелый в мире транспортный вертолет.

Ранее эксперт назвал главную проблему военно-транспортной авиации России.

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