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В Курчатове объявлена ракетная опасность

Врио главы Курской области Смирнов сообщил о ракетной угрозе в Курчатове

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил о ракетной угрозе в Курчатове. Сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

В городе Курчатове расположена Курская атомная электростанция. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон или зайти в ближайшее здание или укрытие при нахождении на улице.

2 июня в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на авто.

«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — сообщил Смирнов.

29 мая в Курской области дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на дома. Произошли пожары в двух домах, постройках и гараже. Собственникам пообещали помощь в восстановлении имущества. Бойцы ВС России сбили один из коптеров.

Ранее недалеко от города Курчатова ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник.

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Операция на Украине
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