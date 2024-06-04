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На Западе считают, что конфликт на Украине перешел в финальную фазу

Профессор Робертс заявил, что конфликт на Украине находится в финальной фазе

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Евгений Биятов/РИА Новости

Профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Такую точку зрения он высказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

По его словам, у Киева нет шансов на победу, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся продержаться еще некоторое время из-за помощи со стороны Запада. Тем не менее, ВСУ будут нести большие потери в живой силе и отступать по всей линии соприкосновения, указал Робертс.

Он подчеркнул, что лучшим вариантом завершения конфликта стали бы переговоры Москвы и Киева.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что если Украина проиграет, то это будет поражение для НАТО и Европейского союза.

Как отметил Риттер, НАТО и Евросоюз поставили свое будущее на победу Киева, которая никогда не станет реальной. Он также выразил мнение, что если страны Запада направят свои войска с целью избежать поражения Украины, то российская армия разгромит их.

Ранее американский профессор назвал ключ к окончанию конфликта на Украине.

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