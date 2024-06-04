В Кремле исключили возможность затруднений в снабжении Калининграда

Каких-либо затруднений в снабжении Калининградской области морским путем быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал материал РБК о нехватке субсидий на морские поставки грузов в этот регион.

По словам Пескова, обеспечение всем необходимым Калининграда — это один из «абсолютных приоритетов» для российских властей. Он напомнил, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Представитель Кремля обратил внимание, что это тему непосредственно «ведет правительство РФ», из-за ее особой важности.

«И не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — резюмировал Песков.

2 июня стало известно, что в Калининграде из-за проливных дождей несколько улиц ушли под воду. Очевидцы утверждают, что подтопило Ленинский проспект, проспект Мира, Школьную и Тихорецкую улицы.

Ранее в Калининграде завершились переговоры Лихачева и Гросси.