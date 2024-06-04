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Суд Москвы заочно арестовал белорусского гребца Шурмея

Суд заочно арестовал белорусского гребца Павла Шурмея по статье о наемничестве

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Басманный суд Москвы заочно арестовал белорусского гребца, участника двух Олимпиад Павла Шурмея по обвинению в участии в статусе наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ), предположительно, в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Шурмей был объявлен в розыск.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об избрании гребцу меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.

Помимо Шурмея, Басманный суд также ходатайствовал о избрании меры пресечения в виде заочного ареста еще трем гражданам иностранных государств по статье о наемничестве.

Павел Шурмей – белорусский гребец, участник Олимпиад 2004 и 2008 годов. По данным МВД Белоруссии, в республике на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании. В СМИ писали, что спортсмен воюет в рядах ВСУ.

Ранее блогер «КраСава» отреагировал на объявление в розыск.

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