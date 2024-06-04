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Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в декабре

Вице-премьер Оверчук: Иран может присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Иран может стать государством-наблюдателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к концу 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

По его словам, есть необходимые процедуры для предоставления права Ирану присоединиться к ЕАЭС. Если их всех своевременно выдержат, то решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС могут принять в конце декабря текущего года, заключил он.

В начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийский экономический союз. По словам Токаева, ЕАЭС нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ЕАЭС стал одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. По его словам, Евразийский экономический союз является динамичной и эффективной интеграционной структурой.

Ранее лидеры ЕАЭС на саммите союза утвердили несколько документов.

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