GAC выпустит экспортную версию седана Aion Hyper GT с подъемными дверями

Китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Об этом сообщает carnewschina.com. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd). В салоне седана минимум физических кнопок, управление всеми функциями реализовано через 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оборудован аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками и тремя датчиками LiDAR.

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса.

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