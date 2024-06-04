В России снизилось число трудовых мигрантов из Узбекистана

В России более чем в четыре раза снизилось количество трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этом телеканалу Sevimli сообщил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов.

«До 2016 года количество трудовых мигрантов в России в среднем составляло от 4 до 6 млн, а сегодня их число равняется 1 млн», — сказал чиновник.

По словам Асадова, из Узбекистана перестали уезжать граждане из-за успеха экономических реформ, проведенных властями.

В мае президент России Владимир Путин посетил Узбекистан, где встретился со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Он заявил, что РФ и Узбекистан имеют большое количество совместных планов в сферах промышленности и энергетики.

По словам российского президента, для их реализации создан фонд в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону.

Кроме того, выяснилось, что размер инвестиций РФ в экономику Узбекистана достиг $10 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит взаимодействовать с Узбекистаном по миграционному досье.