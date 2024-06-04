Минюст проверил Юрия Шевчука после сомнительной речи на концерте в Дубае

Минюст России проверил лидера ДДТ Юрия Шевчука после его речи на концерте в Дубае, где артист рассуждал о революции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, сейчас Минюст направил речь Шевчука в ФСБ для общего сведения и использования в работе при необходимости.

Недавно стало известно, что лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье на призывы к экстремизму после концерта в Дубае.

В рамках выступления Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

К тому же, пишет Mash, певца проверит и Минюст на предмет иностранного финансирования. По результатам проверки Шевчука могут признать иноагентом, также ему грозит запрет на въезд в ОАЭ и концерты в арабской стране.

Ранее Канье Уэста обвинили в сексуальных домогательствах.