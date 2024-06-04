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Степашин о чемпионстве «Зенита»: с душком

Степашин о победе «Зенита» в РПЛ: у меня осталось внутри что-то с душком

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Илья Питалев/РИА Новости

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о чемпионстве петербургского «Зенита», заявив, что клуб с берегов Невы нельзя безоговорочно поздравит с победой, передает «МК-Спорт».

«Если не два матча: в Грозном и гол Песьякова в свои ворота, то безоговорочно можно было бы поздравить «Зенит» с чемпионством. Но у меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком», — сказал Степашин.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Ранее тренер «Зенита» назвал, за кого будет болеть на Евро-2024.

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