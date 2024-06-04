Кремль отреагировал на сообщения о попытках РФ сорвать Олимпиаду в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы российских агентах, которые якобы пытаются помешать проведению Летних Олимпийских игр--2024 во Франции, является абсолютной клеветой.

«Они скорее относятся к категории сообщений огульной критики без аргументации», — утверждает представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва все чаще сталкивается с подобными инцидентами.

«Это является абсолютной клеветой и ничем более», — резюмировал он.

До этого, как сообщал Forbes, американская корпорация Microsoft опубликовало доклад, в котором говорится, что связанные с Россией агенты «пытаются сорвать» предстоящие Олимпийские игры в Париже. Отмечается, что они якобы проводят информационные кампании против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета и самих Игр, чтобы «нанести ущерб их репутации МОК» и «посеять страх» среди участников соревнований.

Ранее российский атлетов на Играх в Париже сравнили с разведчиками в тылу врага.