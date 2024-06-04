ВСУ обстреляли дронами скорую помощь в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли с помощью дронов скорую помощь и автомобили жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Утро Новой Каховки сегодня. Прицельные удары дронов нацистов по «скорой помощи» и машинам мирных жителей прямо во дворах. Лишь чудом сегодня нет ни одного пострадавшего», — говорится в публикации.

Алексеенко отметил, что карета скорой помощи сгорела дотла. Председатель пообещал заменить машину в кратчайшие сроки и добавил, что бригады продолжают помогать людям.

До этого сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища. По данным СМИ, атаки ведутся в том числе при помощи артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов и ракетной системы залпового огня. Активность обстрелов со стороны украинской армии района водохранилища возросла, говорят военные — несколько раз в неделю приходится сбивать вражеские ударные дроны.

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