Жителей Севастополя предупредили о возможных громких звуках

Учения Черноморского флота начались в районе Стрелецкой и Камышовой бухт в городе Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Учения продлились до 13:00. Флот провел тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

Развожаев заверил, что в самом Севастополе все спокойно.

1 июня учения проводились в районе Северного и Южного молов. В них принимали участие расчеты ППДО. Маневры проходили с применением различных видов стрелкового оружия.

Утром 29 мая в Севастополе раздались громкие звуки, которые глава населенного пункта связал с тренировками флота. Как он рассказал, в тот момент в районе Севастопольской бухты проходили учения по задействованию систем оповещения и табельных средств маскировки.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее «Газета.Ru» узнала у севастопольцев, как они живут в условиях регулярных обстрелов со стороны украинских войск.