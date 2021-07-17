Россия в очередной раз сократила вложение в американские ценные бумаги

Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги, передает ТАСС.

По последним данным, вложения сократились с $3,957 миллиардов в апреле до $3,805 млрд в мае.

При этом, российская доля долгосрочных облигаций США в мае составила $305 миллионов. На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд.

Сокращение вложений в американский госдолг со стороны России начались весной 2018 года. Тогда, в апреле их уровень снизился с $96 миллиардов до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

За май 2020 года Россия сократила объем своих вложений в ценные государственные бумаги США с $6,85 миллиардов до $5,39 млрд.

В мае 2021 года самым крупным держателем госбумаг США является Япония. Ее показатель равен $1,26 триллионам. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может ужесточить санкции против российских долговых ценных бумаг. Белый дом следит за глобальными рынками, чтобы увидеть влияние своих последних мер, в том числе на курс рубля.