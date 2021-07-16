В Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников

Часть московских работодателей не успела передать данные о вакцинации сотрудников от коронавируса — для них срок подачи сведений продлен до 22 июля, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Объемы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления... обязаны сделать это до 22 июля 2021, дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в организации, которые пока не предоставили необходимые списки вакцинированных, направлено официальное предостережение.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

В начале июля сообщалось, что поставщики продуктов и ритейлеры Москвы не успевают привить 60% сотрудников вовремя.

Ранее в Роструде рассказали, как будут отстранять непривитых сотрудников.