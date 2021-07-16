Путин заявил о преодолении экономического кризиса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что экономический кризис, вызванный последствиями пандемии, преодолен. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, принятые в РФ меры позволяют уже в этом году перейти к росту экономических показателей.

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась», — сказал Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия начинает выходить из экономического кризиса.

В ЦБ прогнозировали, что российская экономика вернется к докризисному уровню во втором квартале текущего года.