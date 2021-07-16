Эксперт спрогнозировал сроки восстановления оборотов московских ресторанов

Президент общественной организации «Опора России», которая объединяет малых и средних предпринимателей, Александр Калинин высказал ТАСС мнение, что оборот ресторанов Москвы может восстановиться в августе.

«В августе они (рестораны — прим. ред) восстановят обороты, я уверен. Просто это эффект «сжатой пружины» — люди соскучились по ресторанам, по общению, много туристов приезжает в Москву», — сказал Калинин.

Он подчеркнул, что такой сценарий реализуется только в том случае, если москвичи «будут прививаться такими же темпами».

Ранее благодаря улучшению эпидемической обстановки и хорошей динамике вакцинации московские власти разрешили жителям столицы посещать кафе и рестораны без QR-кода, подтверждающего вакцинацию.