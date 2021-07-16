Почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты

Большинство россиян (77%) заявили, что в июле цены на основные продукты, товары и услуги увеличивались быстрее, чем раньше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По словам граждан, особенно подорожали мясо и птица, это отметили 44% респондентов. При этом 43% опрошенных россиян обратили внимание на увеличение стоимости плодоовощной продукции. Яйца, напротив, перестали расти в цене, считает 41% граждан. Схожая тенденция отмечается и с сахаром. В июле о росте цен на него заявили 39% опрошенных.

Кроме того, россияне заметили, что повысились цены на стойматериалы (отметили 36% респондентов), электротовары и другие бытовые приборы (17%), а также медикаменты (38%).

Согласно информации ФОМ, 38% граждан сейчас отмечают повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, 22% — на медицинские услуги.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 9 по 11 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России, среди 1,5 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что стоимость бананов в России подскочила в июне до максимума за последние пять лет. Рекордные цены объясняются неурожаем в Эквадоре, активностью вулкана Сангай, а также проблемами на фоне пандемии. Есть и еще одна причина — колебание курса рубля. В Минэкономразвития при этом надеются, что инфляция выдохнется в этом месяце, и к августу цены начнут снижаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».