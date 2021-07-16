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Россия отказалась исключить пармезан из списка контрсанкций

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с российскими властями, однако решение на сегодняшний день отрицательное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», — сказал он.

По словам Терраччано, безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу.

«Не скрою, что в данный момент решение российских властей остается отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр», — отметил посол.

Также он рассказал, что что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара просто невозможно.

«Тем не менее, я убежден, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры», — добавил посол.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ей нравятся отечественные сыры, комментируя просьбу посла Италии в Москве Паскуале Терраччано отменить ограничения на ввоз пармезана в РФ.

До этого Терраччано заявил о необходимости скорректировать список санкционных продуктов, исключив из него сыр пармезан. Он объяснил это тем, что данный сорт сыров не входит в число свежих продуктов, которых касаются импортные ограничения.

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