В Германии высказались о решении суда ЕС по OPAL

Решение суда Евросоюза, который отклонил апелляцию Германии по делу о трубопроводе OPAL, не может быть оспорено в судебно-правовом порядке. Об этом заявили в министерстве энергетики ФРГ, сообщает РИА «Новости».

«Федеральное правительство не видит угрозы энергоснабжению Германии из-за ограничения мощности [прокачки газа]», — сказал представитель немецкого Минэнерго.

Ранее Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по этому вопросу, которую она подала 1 октября 2020 года.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL, который принимает газ «Северного потока». Компания могла бронировать 50% из доступных для нее примерно 25 млрд кубов транзитных мощностей трубы. Однако в сентябре 2019 года суд решил отменить это решение после иска от польской стороны.

Позже Минэкономики ФРГ подало в суд Евросоюза апелляцию на данное решение.

Ранее оператор OPAL призвал найти эффективное и быстрое решение спора.