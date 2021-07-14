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МЭР оценило потери экспорта России от нового углеродного регулирования ЕС

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Новый механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС ударит по российским поставкам, сообщают в Минэкономразвития.

Проект нового регулирования разрабатывался в ЕС больше года, отмечают в министерстве, и направлен на предотвращение рисков «углеродных утечек».

«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл. США», — сообщили в ведомстве.

По информации министра экономического развития России Максима Решетникова, слова которого приводятся в сообщении, в процессе разработки новых правил «коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух Соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет».

Он также считает, что взаимосвязь между механизмом и борьбой с изменением климата «неочевидна», а предложенный вариант пограничного углеродного сбора во многом дублирует систему торговли квотами на выбросы, которая действует в ЕС. Тем самым Евросоюз «навязывает» другим государствам свои регуляторные практики, отмечает министр.

Ранее стало известно, что в Китае в июле запустят крупнейшую в мире площадку по торговле квотами на выбросы углерода для ограничения парниковых газов в атмосфере. Власти страны будут продавать промышленным предприятиям права на выброс определенного объема углерода. На начальном этапе в торгах примут участие порядка двух тыс. компаний, выпускающих более 4 млрд тонн углерода в год.

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