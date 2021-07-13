В Киеве рассказали, какие санкции эффективны против «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что работу газопровода «Северный поток — 2», угрожающего безопасности Украины, можно остановить на любом этапе, даже после его запуска. Об этом сообщил телеканал «Дом».

«Даже если он будет запущен, санкции США — а это самое действенное оружие — обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, работающим бизнесам. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — подчеркнул Витренко.

Он отметил, что санкции эффективны только в отношении европейских компаний, ведь российские, работая на территории своей страны, их не боятся.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина должна получить 15-летний контракт, гарантированный европейскими банками и компаниями, что было бы компенсацией за запуск российского газопровода «Северный поток — 2».