Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину

Германия выступает за сохранение транзита российского газа по магистральному трубопроводу «Северный поток — 2» после завершения его строительства и начала эксплуатации. Об этом заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс».

«С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез их воспринимаем. Мы обсудим эту тему. Она будет иметь значение и роль во время моего визита в США, поскольку США тоже считают этот вопрос сущностным», — заявила Меркель.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с Меркель в Берлине заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате».