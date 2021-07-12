Минэкономразвития предлагает существенно снизить выбросы парниковых газов

Министерство экономического развития России выступило с предложением существенно снизить выбросы парниковых газов, до 150 млн тонн ежегодно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в министерстве.

В частности, Минэкономразвития переработали проект комплексного плана повышения энергоэффективности экономики России, который был ранее представлен летом 2020 года. В ранней версии документа основной упор делался на уменьшение энергоемкости ВВП, что, по прогнозам, вызовет рост российской экономики.

В новой версии упор делается также на «углеродоемкость», то есть снижение выбросов парниковых газов. Тем не менее, в документе также исчезли некоторые предложения по снижению энергоемкости, в частности — удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии.

В ведомстве уточняют, что эти показатели появятся в стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, проект которой сейчас обсуждается в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении парниковых выбросов.