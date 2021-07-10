Хозяев квартир хотят наказывать за шумных арендаторов

Депутаты Государственной думы предложили возложить на хозяев квартир ответственность за поведение гостей и съемщиков жилья. Проект поправок в Жилищный кодекс опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника», — сказала адвокат Гузель Жубарова в комментарии РИА «Новости».

По ее мнению, уведомлять соседей о начале ремонта также должен собственник.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отметил, что цель закона ясна, но необходимы некоторые доработки.

«В целом цель законопроекта ясна – дать соседям, управляющим компаниям или ТСЖ дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в случае, если они сдают эти помещения в аренду», — считает он.

Ранее в Госдуме предложили разрешить соседям составлять протоколы за шум по ночам — такой механизм разработали авторы федерального «закона о тишине».