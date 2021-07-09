В АТОР спрогнозировали снижение цен на отдых на Кубани

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Краснодарском крае могут снизиться в связи с уменьшением количества туристов из-за введенных ограничительных мер. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Коррекция цен в Краснодарском крае будет неизбежной вне зависимости от того, откроют Египет летом или нет, потому что там происходит серьезное снижение бронирования в связи с изменением правил пребывания и въезда. Вряд ли можно будет говорить о сохранении того объема популярности, которая ожидалась в августе этого года», — сказала она.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы продолжают аннулировать туры в Краснодарский край на август. Это связано с ограничениями, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.

С 1 июля туристам в Краснодарском крае нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. После этого власти разрешили предоставлять справку о перенесенном заболевании.

Позже сообщили, что с 10 июля привитых только первым компонентом вакцины от коронавируса будут принимать без ПЦР-тестов в отелях Краснодарского края, а с августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.