Курс евро поднялся выше 89 рублей на торгах
Катерина Медведева
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Курс евро поднялся выше 89 руб., следует из данных Московской биржи.
В 15.03 мск евро подорожал до 89,185 руб. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня.
Официальный курс евро 8 июля повысился на 1,2167 руб. и составил 88,7755 руб.
Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая спрогнозировала максимальное укрепление рубля. По ее словам, главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть.
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