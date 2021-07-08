Курс евро поднялся выше 89 рублей на торгах

Курс евро поднялся выше 89 руб., следует из данных Московской биржи.

В 15.03 мск евро подорожал до 89,185 руб. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня.

Официальный курс евро 8 июля повысился на 1,2167 руб. и составил 88,7755 руб.

Ранее руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая спрогнозировала максимальное укрепление рубля. По ее словам, главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть.