ЕС оштрафовал BMW и Volkswagen на €875 млн за ограничение конкуренции

Брюссель наложил штрафы на немецких автопроизводителей BMW и Volkswagen в размере €373 и €502 млн соответственно за то, что они ограничивали развитие систем очистки выхлопных газов после доноса третьего участника

сговора — Daimler (Mercedes). Об этом сообщает Le Monde.

«(Автомобильные компании — прим. ред.) нарушили правила ЕС в отношении антиконкурентной практики, консультируясь по техническим разработкам в области очистки выбросов оксидов азота», — заявили в Европейской комиссии.

BMW, Volkswagen и Daimler регулярно обсуждали разработку технологии AdBlue, позволяющей удалять оксид азота из выбросов дизельных двигателей за счет впрыска мочевины. В течение пяти лет компании тормозили развитие этой технологии, договорившись не очищать выхлопные газы сверх требований, прописанных в законе.

Daimler раскрыл монопольный сговор, за это он получил полную неприкосновенность и избежал штрафа, сумма которого достигала €727 млн.

Ранее BMW оштрафовали на €1 млрд за сговор с Daimler и Volkswagen.