Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

Минфин завершил необходимые конверсионные операции, чтобы привести структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым форматам.

«Из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», — говорится в сообщении.

Операции осуществлялись в иностранной валюте, размещенной на счетах в Центробанке, а также средствами из федерального бюджета в иностранной валюте в размере 31,6 млрд руб.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что американская валюта все еще будет оставаться частью международных резервов Российской Федерации.

В начале июня стало известно, что Россия полностью откажется от доллара в ФНБ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Минфина Антон Силуанов.