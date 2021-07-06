Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе валютных торгов достиг значения 74,14 руб., свидетельствуют данные площадки на 17.46 по московскому времени.

Последний раз такой курс фиксировался 17 мая.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения Инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников прогнозировал, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 руб. или чуть ниже.

По итогам мая валютные сбережения россиян сократились на 0,7% и составили $58,5 млрд. Вместе с этим объем валютных средств россиян в банках вырос до $91,63 млрд. Рост был достигнут за счет сбережений физических лиц на их текущих счетах, которые составили $33,1 млрд.