Россиянам рассказали, когда средняя пенсия станет больше 20 тысяч рублей

К 2024 году среднегодовой размер пенсии по старости в России достигнет 20 тыс. рублей, прогнозирует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Накануне комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда на ближайшие годы и обнародовала данные об индексации — в 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 — 5,6%, в 2024 чуть меньше --5,5%. Таким образом, пенсия вырастет с 18 447 рублей до 20 388 рублей. Уточняется, что индексация начнется с 1 января следующего года.

Социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 года на 7,7%, еще через год — только на 0,3% а с 2024 года — на 9%. Такие пенсии к 2024 году будут получать 3,37 млн человек, средний размер выплат составит 11 744 рублей.

Согласно документу, корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

Комиссия напомнила, что весь объем страховых взносов за 2022–2024 годы направлен на финансирование страховой пенсии.

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