Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $77 за баррель впервые с 30 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

В 19.15 мск сентябрьские фьючерсы подорожали на 1,14%, до $77,04 за баррель. В то же время августовские фьючерсы на WTI выросли на 1,38%, до $76,2 за баррель.

Ранее заседание министров ОПЕК+, которое должно было пройти 5 июля, было отменено, потому что странам нужно больше времени на консультации, чтобы согласовать позиции. Дата новой встречи пока не назначена.

Ранее сообщалось, что трехдневная встреча министров стран ОПЕК+ не увенчалась успехом. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа.