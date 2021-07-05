В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам

В Государственную думу поступил законопроект, который предлагает освободить неработающих пенсионеров от налогов с процентов по вкладам. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ. От обложения налогом предлагается освободить доходы от вкладов, которые не превышают двенадцатикратную величину прожиточного минимума пенсионера за налоговый период.

Депутаты полагают, что такой закон защитит социально незащищенных пенсионеров. Кроме того, предлагаемое ограничение поможет избежать злоупотреблений в виде оформления больших вкладов на пенсионеров.

Ранее Минтруд рассказал, где в России самые большие пенсии: самые большие выплаты получали жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Самые маленькие пенсии — в Дагестане (12,9 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (12,7 тыс. руб.).