Появилась новая схема дистанционного хищения денег у россиян

Полицейские совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Откликающихся на объявления жертв они просили подтвердить платежеспособность.

«Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции», — рассказала Волк.

С помощью перевода преступники узнавали персональные данные получателей, изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства.

Ранее были названы главные схемы кибермошенников.