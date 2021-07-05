Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от пандемии

Ущерб экономике России от пандемии коронавируса в прошлом году в стоимостных показателях составил 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

Отмечается, что лишь прямые затраты на лечение больных коронавирусом в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, затраты на тестирование на инфекцию — 108 млрд рублей.

При этом для поддержки населения и предприятий из федерального бюджета было выделено порядка 515 млрд рублей.

Кроме того, на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом потребовалось не менее 189,452 млрд рублей из госбюджета.

Ранее стало известно, что количество банкротных процедур среди физических лиц в России в первом полугодии увеличилось в 1,8 раза - до 105,9 тыс. случаев.