Финансовые аналитики назвали самую богатую страну Евросоюза

Самой богатой страной Европейского союза по величине финансовых активов семей (1,88 млн датских крон — около 22 млн рублей) является Дания. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального банка страны.

Так, благосостояние поданных датского королевства в первом квартале текущего года увеличилось до 24 тыс. датских крон (281 тыс. рублей) на человека. При этом у датчан больше долгов по сравнению с жителями соседних государств. По данным регулятора, большая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86%).

Отмечается также, что домохозяйства в Нидерландах занимают второе место в Евросоюзе по величине финансовых активов, на третей позиции оказались Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в ЕС является Румыния, активы семей там составляют 80 тыс. датских крон (937 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что в России лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года в стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что в этих субъектах доходы богатых превысили заработки бедных в 8–10 раз.