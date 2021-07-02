Экс-министр предсказал Украине проблемы с газом зимой

Украину ожидают большие проблемы с газом предстоящей зимой, считает бывший министр жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам экс-министра, российский «Газпром» не поставляет в Европу достаточное для заполнения хранилищ количество газа, из-за чего цены на газ растут. Он отметил, что половину газа Украине приходится закупать у других стран.

«Что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет», – заявил Кучеренко.

Ранее «Газпром» отказался от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину. На фоне таких сообщений спотовая цена на газ в Европе на июль выросла до $411.